Pecoraro Scanio: “Spetta a Conte rifondare area progressista”

Roma, 5 ott. (askanews) – “Spetta a Conte avviare una ricostruzione dell’area progressista e spero che la parte più saggia del Pd rinunci a pretese egemoniche ingiustificate e anche realtà come Articolo1 e alleanza Verdi-Sinistra riconoscano, come già fatto da ecologisti e progressisti come me, la De Petris e Fassina nell’ex premier il possibile federatore di una seria alternativa di governo”.

Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, oggi presidente della fondazione Univerde, docente alle università di Milano, Roma e Napoli e promotore della rete Ecodigital

“Non so cosa sia passato in testa a Letta nel rompere con Conte in modo così strumentale e autolesionista.

Meloni e alleati ora hanno al Senato una maggioranza di poco più di 10 seggi. Questo vuol dire che vincendo 15/20 uninominali i progressisti avrebbero bloccato le destre . Certo significava mantenere gli impegni presi dal Pd nel Conte2 su difesa dei deboli ,ambiente e legalità”, prosegue Pecoraro Scanio. Che guarda a Lazio e Lombardia, attese da due sfide elettorali importanti:

“Arrivano molto presto ma se si partirà dal programma e dal superamento di pretese di egemonia forse una o un candidato di cambiamento e un programma che sia #dallapartegiusta si potrebbero trovare soprattutto per convincere i cittadini sempre più lontani dalle urne”.

