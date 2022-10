Pecoraro Scanio: “Subito manifestazione per la Pace”

Milano, 8 ott. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio dal Circo Massimo di Roma, luogo delle più grandi manifestazioni pacifiste della storia recente, rilancia l’appello per la Pace e contro il nucleare: “Occorre dare agli italiani la possibilità di esprimere in piazza la propria contrarietà alla guerra . Servono subito cessate il fuoco e trattative diplomatiche come chiede Papa Francesco.” Dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro e promotore di numerose manifestazioni per la Pace e aggiunge ” il rischio atomico è sempre una follia.

E ora e divenuto drammatico tra minaccia di bombe atomiche e di incidenti alla più grande centrale nucleare europea .

Ricordiamo anche che proprio l 8 novembre saranno 35 anni dal referendum con cui l Italia bocciò il nucleare dopo la catastrofe di Chernobyl.”