Pecoraro Scanio: "Tevere ripulito, ora manutenzioni costanti"

Roma, 24 marzo 2025 – “Continua la pulitura del Tevere e anche le aree vicine all’Isola Tiberina sono state ripulite. Finalmente si spendono bene le risorse del Pnrr e i fondi per il Giubileo, ma dobbiamo lanciare la sfida della manutenzione e del controllo costante.”

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde ed ex Ministro dell’Ambiente, con un appello dalle sponde del fiume sottolineando la necessità di una vigilanza attiva per evitare che il degrado si ripresenti.

“Occorre imporre controlli rigorosi e sanzioni severe per chiunque – cittadini italiani o stranieri, romani o turisti – pensi di poter trasformare il Tevere in una discarica. Non possiamo permettere che, dopo il grande lavoro di pulizia, il fiume torni in condizioni inaccettabili. È necessaria una grande mobilitazione per garantire che le istituzioni investano in controlli e appalti per la manutenzione continua.”

“Roma è una delle città più belle e ricche di storia al mondo. Il Tevere deve tornare a essere un fiume all’altezza di questa grande Capitale, non un simbolo di incuria e abbandono. Ora servono azioni concrete e durature”, conclude Pecoraro Scanio.