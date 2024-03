Pecoraro Scanio: Transizione Ecodigital crea lavoro

Roma, 15 mar. (askanews) -Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital lunedì 18 alle 15,30 alla sala Zuccari al Senato rilancia con Loredana De Petris la sfida Ecodigital con la presenza di Giuseppe Conte,Stefano Patuanelli, Francesco Boccia, Gianfranco Amendola, professori di diverse università, giovani startup innovative, amministratori e la rete dei comuni sostenibili. Pecoraro Scanio Ha dichiarato: ” i 200 miliardi ottenuti da Conte per il Pnrr devono essere occasione per transizione ecologica e digitale giuste ed efficaci. Non c’è tempo da perdere , i soldi non vanno sperperati. Si possono creare milioni di nuove opportunità di lavoro in Italia e in Europa. Occorre coinvolgere tutti in questa sfida. Ricordiamo che Montecitorio ha accolto in modo unanime due ordini del giorno proprio per educare giovani,enti e imprese alla transizione Ecodigital.”