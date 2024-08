Pecoraro Scanio : "Turismo delle radici dal Nord al Sud Italia"

Milano, 23 ago. (askanews) – “Il turismo delle radici, quello degli oriundi italiani che da Usa, Sudamerica o Germania tornano nei luoghi dei propri nonni o avi può anche essere rivolto ai tanti italiani che vivono al Nord o nelle grandi città, ma originari del Sud o anche del piccoli borghi montani o delle valli delle Alpi o degli Appenini”. Lo ha detto da Agropoli Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e che ora, impegnato nel turismo sostenibile, propone un turismo delle radici anche interno al nostro Paese. E lo rilancia con Aldo Olivieri inventore del ” il mio viaggio nel Cilento” motore di un rilancio del turismo di ritorno dei cilentani sparsi in Italia e nel mondo. “Un vero progetto ecodigital che coniuga sostenibilità e uso del digitale per portare nei piccoli borghi turisti interessati a scoprire e magari anche a investire nelle terre degli antenati. Un progetto che può valere in tutte le regioni del centro sud ma anche nelle aree interne delle Alpi o degli Appennini del CentroNord”.