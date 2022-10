Pecoraro Scanio: “Tutti a Roma per manifestazione per la pace”

Milano, 17 ott. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, lancia un appello contro le divisioni e per manifestare tutti insieme per la pace: “E’ assurdo dividersi in tante manifestazioni. Meglio concentrarsi tutti il 5 novembre a Roma per chiedere il cessate il fuoco e esprimere solidarietà al popolo ucraino e alla vittime di tutte le guerre. Tutti con le sole bandiere della pace come chiedono gli organizzatori e già suggeriva Giuseppe Conte dalla pagine dell Avvenire.

Una manifestazione per la Pace e contro le guerre e le armi nucleari per ottenere subito veri negoziati.

Importante mettere da parte le gelosie e disdire o posticipare le altre manifestazioni di parte già annunciate”, ha detto Pecoraro Scanio.