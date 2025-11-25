Pecoraro Scanio: "Voto Campania e Puglia segnale politico chiarissimo"

Milano, 25 nov. (askanews) – “La vittoria schiacciante delle forze progressiste in Campania e Puglia è un segnale politico chiarissimo: il Mezzogiorno respinge scelte sbagliate e politiche che penalizzano il Sud”. Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde.

“I cittadini non accettano più l’idea di essere destinatari di promesse irrealistiche, né l’uso propagandistico di misure come i condoni edilizi o di opere come il Ponte sullo Stretto, già bocciato dalla Corte dei Conti, da varie autorità internazionali e dalla maggioranza dei cittadini in tutti i sondaggi”, ha sottolineato l’ex ministro.

“Il Governo deve cambiare atteggiamento verso il Mezzogiorno: basta con proposte scellerate come le autonomie differenziate che ampliano i divari territoriali, favorendo alcune regioni a scapito di altre. Mi auguro che l’esecutivo – e in particolare i ministri più esposti, come Salvini – comprendano che con il Sud occorre un rapporto serio, rispettoso e basato su interventi reali, non slogan”.

“Il risultato con oltre il 60% dei voti ottenuto da Fico e De Caro, conferma che i cittadini del Mezzogiorno non tollerano più politiche inadeguate e scelte contro gli interessi del Sud”, ha concluso Pecoraro Scanio.