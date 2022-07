Peculato: senatore Romani indagato a Monza**

Milano, 14 lug. (Adnkronos) – La procura di Monza, lo scorso 26 maggio, ha invitato a presentarsi "per rendere interrogatorio" il senatore Paolo Romani indagato per peculato insieme all'imprenditore Domenico Pedico. L'attività di indagine, svolta dal Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano "trae origine da varie segnalazioni di operazioni sospette" e si è successivamente articolata in acquisizione di documentazione e da approfondimenti di indagine che hanno portato a "plurime annotazioni di reato", si legge nella nota.