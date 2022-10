Pederobba, va a raccogliere castagne nel bosco e ha un malore: morto 77enne

Un uomo di 77 anni di Pederobba si è sentito male mentre raccoglieva delle castagne nel bosco: l'anziano è stato trovato morto dalla figlia

E. M. si trovava questa mattina in un bosco di sua proprietà con l’intento di raccogliere delle castagne, quando improvvisamente si è sentito male. La figlia, preoccupata dal fatto di non vederlo rientrare, è andata a cercarlo, ma si è trovata di fronte al suo corpo senza vita.

E. M. era uscito, nella mattinata di oggi, martedì 11 ottobre, per recarsi ad un terreno di sua proprietà a Pederobba (Treviso) e raccogliere delle castagne da portare alla sua famiglia. Il 77enne, però, ha accusato un improvviso malore e si è accasciato al suolo nel bosco. Sua figlia, preoccupata dal fatto di non vedere il padre rientrare a casa per l’ora di pranzo, si è precipitata a cercarlo.

La donna si è trovata di fronte al corpo senza vita del padre.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso

Anche l’altro figlio dell’uomo ha raggiunto al più presto il bosco, insieme ai sanitari del 118. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare l’anziano e si sono limitati a dichiararne il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Pederobba.