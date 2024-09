Pediatri-Bing-Assonidi per promuovere lettura condivisa 0-6 anni

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) – Bing, il personaggio più amato dai bambini e dalle famiglie italiane, protagonista della serie animata prescolare che ha raccolto oltre 2 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo, si fa portavoce dell’importanza della lettura condivisa nella primissima infanzia grazie al progetto che promuove la lettura condivisa come strumento di benessere e di cura per i bambini 0-6 anni e le loro famiglie. Il progetto ‘Le buone abitudini’ vede insieme i pediatri della Sip (Società Italiana di Pediatria), gli educatori di Assonidi e gli specialisti di Nati Per Leggere. Il progetto si propone di portare negli asili nido e negli ospedali italiani momenti di lettura condivisa dedicati ai bambini della prima infanzia per sottolineare quanto questo strumento possa essere importante per favorire la crescita sana del bambino, per sostenere lo sviluppo relazionale e, non ultimo, per supportare le famiglie nel superamento di situazioni critiche.

I primi eventi dedicati alla lettura condivisa si svolgeranno a Milano presso l’Asilo Nido Familosophy e presso l’ospedale San Paolo rispettivamente il 19 e il 20 settembre prossimi, seguiranno altri appuntamenti sul territorio italiano fino alla fine dell’anno. "Grazie alle evidenze scientifiche nazionali e internazionali e all’impegno di 'Nati per Leggere, sappiamo che la lettura condivisa nella prima infanzia ha benefici sullo sviluppo del linguaggio, sulla capacità di comprensione e sullo sviluppo cognitivo e relazionale – sottolineano i promotori del progetto – La lettura condivisa, il leggere e ri-leggere, produce effetti positivi sulle reti neurali che sostengono le diverse competenze e funzioni cognitive stimolando la ricchezza lessicale nel linguaggio, la capacità di attenzione, la concentrazione e la curiosità. Fondamentali anche i vantaggi che le letture condivise portano sullo sviluppo socio emotivo del bambino, rafforzando le relazioni con i caregiver, favorendo la regolazione emotiva e sostenendo le capacità empatiche e di comprensione dell’ambiente, anche quello interiore".

Gli eventi avranno una durata di due ore circa e vedranno il personale di 'Nati per Leggere' impegnato nella lettura condivisa di testi della letteratura classica con i bambini delle strutture coinvolte. In occasione di queste iniziative saranno anche distribuite schede educative con attività ludico-pedagogiche realizzate 'ad hoc', materiali informativi con un QR Code grazie al quale i genitori potranno accedere a specifici materiali (video e grafiche con Bing) dedicati ai consigli per le famiglie per promuovere la lettura e il benessere dei più piccoli.

“Siamo onorati di lavorare con i prestigiosi partner del progetto 'Le 'buone abitudini' per incoraggiare, in tutti i bambini, la curiosità e l'amore per la lettura – commenta Mikael Shields, Ceo di Acamar Films, casa di produzione della serie Bing Bunny – Siamo altresì orgogliosi che Bing sia l’ambasciatore di questo importante messaggio per la crescita sana dei bambini e siamo grati di essere associati ad alcuni tra i più accreditati specialisti in Italia. Lo straordinario successo di questa iniziativa dimostra quanto le famiglie italiane abbiano a cuore lo sviluppo e il benessere dei loro figli. Continueremo a lavorare con impegno per creare episodi di Bing che riflettano davvero le autentiche esigenze del nostro prezioso pubblico di giovani".

Il progetto delle letture condivise si inserisce nel più ampio progetto 'Le buone abitudini', una campagna di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche per la crescita sana e serena dei bambini iniziata nel 2023 grazie a Bing, la Società Italiana di Pediatria e Assonidi. Oltre 11 mila pediatri su tutto il territorio nazionale, circa 450 strutture per l’infanzia tra asili nido e scuole materne, centinaia di migliaia di famiglie con bambini in età 0-6 che seguono Bing su Rai e su tutte le principali piattaforme di distribuzione di contenuti multimediali, sono coinvolti in un grande progetto di sensibilizzazione su argomenti quali la nutrizione, la lettura, l’importanza del gioco all’aria aperta, le principali regole di igiene e cura del bambino, l’importanza del sonno, la paura dei dottori e degli ospedali e molto altro.