Pediatria: neonatologi, 'alzata attenzione a streptococco A dopo alert europeo'

Milano, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Si alza il livello di attenzione anche in Italia dopo l'alert lanciato nei giorni scorsi dall'Organizzazione mondiale della sanità-Ufficio regionale per l'Europa e dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) su...

Milano, 15 dic.

(Adnkronos Salute) – Si alza il livello di attenzione anche in Italia dopo l'alert lanciato nei giorni scorsi dall'Organizzazione mondiale della sanità-Ufficio regionale per l'Europa e dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull'aumento rilevato fra i bimbi europei di casi di malattia invasiva e morti da streptococco di gruppo A. "Siamo stati allertati dai dati anglosassoni e francesi – spiega all'Adnkronos Salute Andrea Dotta, componente del Consiglio direttivo della Società italiana di neonatologia (Sin) – Per cui, visto che queste forme febbrili coincidono spesso con le forme soprattutto influenzali", i casi "vengono screenati per un'eventuale infezione da streptococco, si fanno dei tamponi mirati alla ricerca di questo" batterio.

Al momento, comunque, "in Italia non sono stati segnalati aumenti del numero di casi o della gravità rispetto a agli anni scorsi", riferisce l'esperto.

Gli streptococchi di gruppo A, come spiegato da Oms Europa ed Ecdc sono la causa più comune di faringite batterica nei bambini in età scolare. Le infezioni con questi batteri di solito causano malesseri lievi tra cui mal di gola, mal di testa e febbre, insieme a un'eruzione cutanea fatta di macchioline rosse e sottili (scarlattina).

L'incidenza di solito raggiunge il picco durante i mesi invernali e all'inizio della primavera in Europa. Le epidemie negli asili e nelle scuole sono frequentemente segnalate. In rari casi, si può verificare un'infezione grave e pericolosa per la vita nota come iGas, cioè una malattia invasiva. Forme per le quali in alcuni Paesi si è rilevato in queste settimane un aumento.