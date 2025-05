Pedicini (Cosmo Italiano-Wdr): per Merz partenza da "anatra zoppa"

Roma, 7 mag. (askanews) – Una partenza da “anatra zoppa” per il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz, la cui elezione al Bundestag martedì 6 maggio è avvenuta solo al secondo turno con 325 voti sui 316 necessari e dopo la bocciatura “choc” alla prima votazione, quando a votare sì sono stati 310 deputati. Eppure l’Unione Cdu-Csu (208 voti) e la Spd (120) insieme dispongono di 328 seggi, quindi i cosiddetti “franchi tiratori” sono stati 18 al primo turno e 3 nel secondo.

“C’è dello scontento” tra le file dei partiti che compongono il governo nero-rosso, spiega ad askanews Tommaso Pedicini, caporedattore di Cosmo Italiano-Wdr, podcast e trasmissione in lingua italiana della radio pubblica tedesca, e non si esclude che “potrebbero esserci problemi” in altre questioni “anche solo nei prossimi mesi”.

“Nessuno si sarebbe aspettato una partenza da anatra zoppa prima ancora di iniziare a governare. Tutti sapevano che i voti erano relativamente risicati”, ha commentato Pedicini da Colonia.

“Ci dice innanzitutto che è stata la seconda votazione, non era mai successo che un cancelliere dai tempi della Repubblica federale di Germania, quindi dal dopoguerra, dovesse attendere la seconda votazione per essere eletto”, ha aggiunto.

“Ed è stato eletto, però anche qui sono mancati anche in questi 325 voti, tre meno dei parlamentari che costituiscono i gruppi parlamentari di Spd e Unione dei cristiano-democratici e dei cristiano-sociali bavaresi. Quindi significa che Merz ha dei franchi tiratori, ha una serie di scontenti nelle fila probabilmente di tutti e due i partiti”, ha sottolineato il responsabile di Cosmo Italiano.

“In realtà l’ipotesi più probabile è che si tratti di gruppuscoli o di individui di entrambi gli schieramenti, sia di Spd che di Cdu-Csu, scontenti per vari motivi: possiamo pensare a persone che magari ambivano a un posto ministeriale che magari non hanno avuto, possiamo pensare a gente molto vicina alla sinistra della Spd, che magari vede come fumo negli occhi un’alleanza con un arci-conservatore come Merz”, ha affermato.

“Si può immaginare che in futuro ci saranno delle votazioni su temi molto controversi come la migrazione, dove la Spd e la Cdu hanno posizioni molto diverse. Ora ci si chiede come potrà reggere questo governo 4 anni se già alla partenza ha questo tipo di difficoltà. Penso che questa sia un’enorme palla al piede per Merz e il suo governo, sapendo che se si parte con queste aspettative, con questo choc iniziale, potrebbero esserci problemi su contesti reali anche solo nei prossimi mesi”.

“Passato questo primo momento in cui Merz, che non è proprio un campione di simpatia per tutti i tedeschi, è stato punito, penso che alla fine abbia prevalso un sospiro di sollievo perché questo Paese, che ha una serie di crisi da affrontare, che è in crisi economica ormai da anni, deve trovare un po’ la via d’uscita da questo labirinto”, ha concluso .

Intervista di Stefania Cuccato

Montaggio Claudia Berardicurti