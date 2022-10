Pedopornografia, abusi e riprese alla figlia di 2 anni: arrestato

Roma, 15 ott. (askanews) – La polizia postale di Milano e Roma ha arrestato un trentatreenne romano per violenza sessuale aggravata ai danni della propria figlia, nonché per detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico e per adescamento di minorenne.

Gli abusi sulla figlia di nemmeno due anni avvenivano a casa ed erano sistematicamente ripresi con uno smartphone. Foto e video venivano poi inviati ai frequentatori di una comunità pedofila online di stampo internazionale.

L’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione domiciliare e informatica eseguita dagli investigatori milanesi con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma.

I dati raccolti durante la perquisizione hanno confermato le ipotesi investigative e fatto inoltre emergere un adescamento sessuale nei confronti di un ragazzino di quindici anni.