Pedro Sanchez: condanniamo il massacro indiscriminato di palestinesi

Madrid, 15 nov. (askanews) – Nel corso del suo discorso di investitura davanti alle Cortes a Madrid, il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha anche lanciato un appello a Israele ribadendo la solidarietà con lo Stato ebraico ma chiedendo la fine del “massacro indiscriminato” dei palestinesi in Gaza e Cisgiordania. Sanchez ha anche aggiunto che il suo governo lavorerà “in Europa per il riconoscimento dello Stato palestinese”.

“Siamo con Israele nella condanna e nella risposta all’attacco terroristico che ha subito in ottobre, ci mancherebbe altro, e gli autori devono comparire in giustizia e dar conto delle loro azioni. Esigiamo la liberazione immediata degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Però con identica chiarezza condanniamo il massacro indiscriminato di palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Il nuovo governo lavorerà in Europa e naturalmente in Spagna per il riconoscimento dello Stato palestinese”.