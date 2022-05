Pedroni: 'Rivoluzione marchio Coop offre più libertà di scelta'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “È una partita decisiva quella che ci accingiamo a giocare. È un progetto preparato da tempo che pensavamo di attuare in una fase diversa da quella dell’iperinflazione e della guerra, ma crediamo che in una congiuntura economica così difficile i nostri soci e consumatori possano apprezzare quanto troveranno a scaffale perché il prodotto a marchio è davvero la migliore integrazione fra i valori di Coop e la convenienza.

È un baluardo per la difesa del potere di acquisto, con prodotti Coop che permettono alle famiglie di risparmiare il 25-30% rispetto alla marca industriale, garantendo qualità e nuove prestazioni". Così Marco Pedroni, Presidente Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), in occasione dell'incontro "Rivoluzioni" ospitato a Milano per presentare le novità dei prodotti a marchio con l'arrivo di circa 5000 nuovi prodotti.

"Allargare la presenza di Coop sullo scaffale significa offrire alle persone più libertà di scelta sia in termini di tipologia di prodotti, che di posizionamento di prezzo – prosegue Pedroni – Un valore indubbio di fronte a un’inflazione crescente che sta già determinando impatti negativi sul carrello della spesa, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione”.