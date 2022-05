PeG lancia “Vittorie quotidiane per un mondo migliore”

Roma, 26 mag. (askanews) – Due milioni e 26mila azioni concrete verso persone e ambiente, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Procter & Gamble, insieme alla campionessa plurimedagliata alle Paralimpiadi di Tokyo, Carlotta Gilli, lancia l’iniziativa “Campioni Ogni Giorno” che vede un impegno concreto da parte dell’azienda e di tutti coloro che sosterranno l’iniziativa per la sostenibilità ambientale e sociale.

Giorgia Guasti, direttore Brand Operation P&G Italia, spiega: “Crediamo che ogni piccolo gesto può fare la differenza.

È per questo che possiamo essere ‘Campioni ogni giorno’, compiendo azioni concrete che generano un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente. Attraverso questa iniziativa – che è parte del programma di cittadinanza d’impresa P&G per l’Italia – ci impegniamo ad aiutare le comunità (favorendo l’uguaglianza e l’inclusione) e a proteggere il nostro pianeta investendo in progetti di sostenibilità sociale e ambiental e, per generare un impatto concreto e continuo nel tempo”.

L’iniziativa “Campioni Ogni Giorno” si inserisce nella partnership ultradecennale di P&G col Comitato Olimpico Internazionale e con i Giochi Olimpici e Paralimpici e anche per questo vede come Ambassador la campionessa Carlotta Gilli, già a fianco di P&G per Tokyo 2020. “Quando ho vinto le 5 medaglie a Tokyo ho vissuto dei momenti indimenticabili ma quelle 5 medaglie sono andate a ritirarle a Tokyo perché in realtà le ho vinte durante gli anni precedenti con tutti i sacrifici che ho fatto, le rinunce, che però sicuramente sono state ripagate. Per me essere ‘Campione ogni giorno’ vuol dire crescere sia come atleta che come persona, impegnandomi a dare il mio contributo per migliorare il mondo in cui viviamo”.

Grazie a un portale dedicato si potranno scoprire i progetti da sostenere e, attraverso un contatore digitale, seguire, giorno dopo giorno, il cammino verso il traguardo complessivo di 2.026.000 azioni concrete.

“E’ un orgoglio per me – prosegue Carlotta Gilli – essere Ambassador di #CampioniOgniGiorno, perché è una iniziativa che sollecita il contributo, anche piccolo, che ciascuno di noi può dare per rendere il mondo migliore. Registrandosi su Desideri Magazine e semplicemente compilando un questionario, si può partecipare al concorso per vincere un “kit da campione” con i prodotti Braun ed Head & Shoulders.

Ma soprattutto, acquistando i prodotti dei marchi P&G nei punti vendita aderenti all’iniziativa, si possono sostenere i diversi progetti che ne fanno parte e che impattano in maniera davvero concreta a favore delle persone e dell’ambiente”.