(Adnkronos) – "Da bambino ero affascinato da quel calciatore leggendario e dalla sua maglia bianca del Santos. Un sogno! Guardo Pelè e ritrovo tutti i sentimenti e lo spirito del calcio, i miei sentimenti e il mio spirito per il calcio, lo sport..semplici, profondi, puliti e umani". Queste le parole con cui il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di O Rei Pelè, a 82 anni.