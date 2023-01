Pelè: Infantino, 'Fifa chiederà ad ogni paese di denominare uno stadio in suo onore'

Rio de Janeiro, 2 gen. (Adnkronos) - La Fifa chiederà a tutti i paesi del mondo di denominare uno stadio in onore di Pelé. Lo ha dichiarato il suo presidente Gianni Infantino. Il grande giocatore brasiliano, che ha vinto tre volte la Coppa del Mondo e segnato oltre 1.000 gol nella sua ...

(Adnkronos) – La Fifa chiederà a tutti i paesi del mondo di denominare uno stadio in onore di Pelé. Lo ha dichiarato il suo presidente Gianni Infantino. Il grande giocatore brasiliano, che ha vinto tre volte la Coppa del Mondo e segnato oltre 1.000 gol nella sua carriera, è morto il 29 dicembre all'età di 82 anni dopo una battaglia contro il cancro. Infantino, che era in Brasile per la veglia funebre e il funerale di Pelé, ha detto ai giornalisti locali: "Chiederemo a tutti i paesi del mondo di chiamare uno dei loro stadi di calcio con il nome di Pelé".

Nell'aprile 2021, Rio de Janeiro ha abbandonato i piani per intitolare il famoso stadio Maracanà a Pelé dopo che è stato posto il veto dal governatore dello stato.