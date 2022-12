Pelé: Ulivieri, 'ci ha fatto sognare, è stato un giocatore magnifico'

Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - "Era della mia generazione e a tutti noi ha fatto sognare, è stato un giocatore magnifico. Negli anni si è creato questo dualismo tra lui e Maradona ma a me non interessa, sono stati due grandissimi, ognuno il migliore nella sua generazione". Il ...

– (Adnkronos) – "Era della mia generazione e a tutti noi ha fatto sognare, è stato un giocatore magnifico. Negli anni si è creato questo dualismo tra lui e Maradona ma a me non interessa, sono stati due grandissimi, ognuno il migliore nella sua generazione". Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ricorda così all'Adnkronos, Pelé, scomparso oggi a San Paolo all'età di 82 anni. "Io ho un ricordo indelebile di lui nel 1958, prima dei mondiali di Svezia, venne a Firenze a giocare un'amichevole -prosegue Ulivieri-.

Non stava tanto bene e nel primo tempo giocò in porta e fece delle parate eccezionali. Nel secondo tempo giocò in mezzo e restammo estasiati. Il nostro allenatore disse 'questo è un fenomeno' e poco dopo incantò il mondo ai mondiali in Svezia".