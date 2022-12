O Rei Pelè ha lasciato un importante patrimonio per i suoi eredi, nonostante una crisi che, in passato, l'aveva messo sul lastrico

La leggenda del calcio Edson Arantes do Nascimento, conosciuto da tutto il mondo con lo pseudonimo di Pelè, è scomparso nella giornata di ieri dopo tanti anni di battaglie contro un tumore.

O Rei ha lasciato un importante patrimonio per i suoi eredi: una cifra vicina ai 100 milioni.

Morte Pelè, l’eredità per i suoi eredi: 100 milioni di patrimonio

L’eredità più importante lasciata da Pelè su questa Terra non è certo economica. Un campione come lui, di quelli che segnano davvero un’epoca, viene ricordato per le sue gesta in campo e per le emozioni che suscitava quando colpiva il pallone da calcio.

Passato a miglior vita nella giornata di ieri, il fenomeno brasiliano è ora diventato a tutti gli effetti una leggenda. Pelè, dopo i tanti anni di successi sul terreno di gioco, è stato un’icona per la FIFA anche dopo il suo ritiro accrescendo di anno in anno il suo patrimonio soprattutto grazie alle pubblicità e agli investimenti nel settore immobiliare. Si calcola che O Rei abbia raggiunto una cifra vicina ai 100 milioni di patrimonio, somma che è enormemente cresciuta dopo la crisi che l’aveva colpito nel 1974.

Quell’anno Pelè si era visto confiscare ben 41 proprietà per alcuni investimenti sbagliati e O Rei era finito quasi sul lastrico.

Chi sono gli eredi di Pelè

Ma chi erediterà le ricchezze di Pelè? In totale, i figli del leggendario numero 10 verdeoro sono sei. Kelly Cristina, Jennifer ed Edinho nati dal suo primo matrimonio, i gemelli Joshua e Celeste nati dalla seconda moglie, a cui si aggiunge un’altra figlia arrivata dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz.

La sua ultima moglie, la terza, era, invece, Marcia Aoki, con cui Pelè era sposato dal 2016.