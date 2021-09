Penale GF Vip: quanto dovrebbe pagare Tommaso Eletti se abbandonasse il reality

Tommaso Eletti ha manifestato l'intenzione di lasciare il GF Vip e Alex Belli ha svelato a quanto potrebbe ammontare la sua penale.

Alex Belli ha svelato a quanto ammonterebbe la penale di Tommaso Eletti qualora decidesse di lasciare la casa del GF Vip prima della fine del programma.

Tommaso Eletti: la penale al GF Vip

Fin dall’inizio del GF Vip 6 Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island, ha mostrato una certa insofferenza nel restare all’interno dello show televisivo e ha manifestato il desiderio di andarsene.

Come altri ex concorrenti prima di lui qualora Tommaso decidesse di andarsene dovrebbe pagare una penale allo show televisivo e stando a quanto confessato da Alex Belli la cifra della penale ammonterebbe a ben 50 mila euro.

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro ad un posto. Ma non con le persone eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa.

Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”, ha dichiarato Tommaso Eletti, ormai convinto di voler lasciare il programma.

GF Vip: le penali

Nel 2017 era stata Cecilia Rodriguez a lasciarsi sfuggire una frase in merito alla penale richiesta ai concorrenti che avrebbero deciso di lasciare il reality show. “Ma sai che poi dovrai pagare una penale enorme? Saresti disposto a pagare? Guarda che sono 100.000 €. Ci vogliono 100.000 € per lasciare il gioco”, aveva detto la modella a Cristiano Malgioglio.

Secondo indiscrezioni la penale sarebbe proporzionata al cachet del personaggio e ovviamente sarebbe da pagare solo nel caso in cui non ci siano comprovati motivi di salute o altre ragioni molto serie.

GF Vip: i ritiri

Sono molti i concorrenti che si sono ritirati anticipatamente dal GF Vip per ragioni di salute o familiari. Nella scorsa edizione (la quinta) era stata Flavia Vento ad abbandonare il programma ad appena 24 ore dal suo inizio.

La showgirl aveva affermato di averlo fatto perché avrebbe sentito la nostalgia dei suoi cani. La showgirl aveva rivelato di non aver pagato alcuna penale dopo il suo addio anticipato al programma tv: “Ero entrata con le migliori intenzioni, ma quando mi sono svegliata, dopo la prima notte passata con gli altri inquilini, ho iniziato a provare un forte senso di nervosismo”, aveva confessato ai fan dopo il suo discusso addio allo show. Tommaso Eletti riuscirà a resistere fino alla fine del programma?

