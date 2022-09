Roma, 5 set. (askanews) – L’attrice spagnola Penelope Cruz elegantissima in un lungo abito fasciato a motivi floreali sul tappeto rosso della 79esima Mostra del Cinema di Venezia per il film di Emanuele Crialese “L’immensità”. L’attrice, 48 anni, ha posato per i fotografi e i cameraman accanto al regista e al cast della pellicola, come si vede dalle immagini di France Presse.