Pennsylvania, sparatoria in un centro commerciale a Lancaster: colpite diverse persone

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta presso un centro commerciale di Lancaster: sono in corso le indagini della Polizia.

Pauara al centro commerciale Park City Center di Lancaster, in Pennsylvania, dove nel pomeriggio di domenica 17 ottobre 2021 ha avuto luogo una sparatoria in cui sarebbero rimaste ferite diverse persone: ancora non è chiaro se ci siano vittime né quanti siano i soggetti colpiti.

La struttura rimarrà chiusa fino a lunedì per consentire le indagini della Polizia.