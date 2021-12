Penny Market e Coripet insieme nel riciclo del Pet

Cernusco sul Naviglio, 3 dic. -(Adnkronos) – Siglata la partnership tra Penny Market Italia e Coripet, consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie Pet, per avviare presso i punti vendita Penny Market il processo di economia circolare 'bottle to bottle', ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzare nuove bottiglie.

Sono infatti stati attivati quattro eco compattatori Coripet per la raccolta delle bottiglie in Pet, rispettivamente nei due punti vendita Penny Market di Cernusco sul Naviglio, in via Verdi 69 e Strada Padana Superiore 65, in quello di Orta Nova (FG) e di Catania in via Mascagni 116.

Semplice il meccanismo di raccolta. Tramite l’utilizzo dell’app Coripet, l’utente potrà inserire le bottiglie vuote in Pet negli appositi eco compattatori presenti presso il punto vendita, ricevendo in cambio dei punti-bottiglia corrispondenti.

Ogni bottiglia conferita vale un punto e al raggiungimento di duecento punti si otterrà un buono sconto di tre euro sulla spesa. Un accordo che dimostra ancora una volta la svolta green intrapresa da Penny Market ormai da anni impegnata anche nel contrasto allo spreco di cibo e prodotti alimentari attraverso le collaborazioni con Banco Alimentare e col Progetto Arca.

Per Coripet invece un nuovo passo importante all’interno della grande distribuzione coinvolgendo nel progetto di economia circolare un marchio significativo nella grande distribuzione come quello di Penny Market.