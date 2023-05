Una pensionata albanese di 74 anni è stata trovata morta sul ciglio di una strada, dietro ad una siepe, nella città di Granarolo. La donna era uscita di casa attorno alle 7 di mattina di ieri e i suoi parenti hanno chiamato le autorità dopo che non l’hanno vista fare ritorno. Dalle prime ipotesi sembra che sia stata coinvolta in un incidente stradale.

Granarolo, donna trovata morta dietro la siepe: secondo i carabinieri è stata investita

L’incidente in questione coinvolgerebbe un 56enne che stava viaggiando su via San Donato, la strada provinciale 5, quando all’improvviso il suo mezzo è finito fuori strada colpendo un palo della luce. L’uomo ha riportato ferite gravi e ha perso conoscenza, e al momento non si ricorda nulla di quanto successo. Sul luogo non c’erano testimoni e tutto faceva pensare ad un incidente autonomo, ma forse c’è un’altra persona coinvolta. Sì perché di lì, con tutta probabilità, in quel momento stava passando proprio la 74enne albanese a piedi. La donna sarebbe forse stata investita e sbalzata oltre la siepe dove poi è stata ritrovata morta.

Il ritrovamento del corpo della donna: si attende l’autopsia

Il corpo dell’anziana signora è stato, dunque, rinvenuto attorno alle 18.30, circa 12 ore dopo l’incidente. I carabinieri stanno ancora indagando sull’esatta dinamica del sinistro, si attende l’autopsia che determinerà le cause del decesso della pensionata.