Un boccone killer gli intasa le vie aeree. Giuliano Branchetti, 62enne della provincia di Reggio Emilia, è morto soffocato mentre cenava.

Un dramma fa cadere nel lutto profondo la città di Vetto, in provincia di Reggio Emilia, tra l’Appennino e la val d’Enza. La vittima è un pensionato di 62 anni a cui è andato di traverso un boccone.

Pensionato 62enne morto soffocato da un boccone mentre cenava con la sua famiglia

La scena era quotidiana, una famiglia che si siede a tavola per godersi la cena. Ma qualcosa, alle 20.30 circa, in casa Branchetti, non è andata per il verso giusto. Quel qualcosa è un pezzo di carne. Giuliano Branchetti, 62enne pensionato, mentre mangiava la carne si è soffocato con un boccone. I familiari hanno capito subito la gravità della situazione ed hanno chiamato i soccorsi.

I soccorsi e il decesso

Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 che ha provato a rianimare Giuliano Branchetti tentando anche di far uscire dalle sue vie respiratorie il boccone killer.

Nulla da fare purtroppo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 62enne. La comunità di Vetto è sotto choc perchè la vittima era una persona molto attiva nel sociale.

Il ricordo del sindaco

A ricordarlo è il sidnaco di Vetto che ha dichiarato: “Sono sconvolto da quanto accaduto, così come lo è tutta la nostra comunità. È stato un fulmine a ciel sereno. Giuliano era una persona sempre allegra, gioviale e ben voluta da tutti.

Lascia un grande vuoto”. Giuliano Branchetti, come si legge su Fanpage, era voluto bene e conosciuto da tutti perchè per tanti anni ha prestato servizio come assistente domiciliare e come addetto alla manutenzione stradale.