Pensionato di 59 anni trovato morto a Padova: la preoccupazione dei vicini

Nella giornata di mercoledì 20 aprile, l’ex operaio di 59 anni, Franco Pedon, è stato trovato morto nella sua abitazione situata in via Verdi a San Pietro in Gu, in provincia di Padova.

I residenti del condominio composto da quattro unità sito in via Verdi, infatti, si sono insospettiti nel momento in cui si sono resi conto di non essere entrati in contatto con l’ex operaio recentemente andato in pensione. Notando l’inusuale assenza dell’uomo, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, i vicini hanno contattato il figlio 30enne dell’ex operaioche abita a pochi chilometri di distanza dal padre. Nella serata di mercoledì 20 aprile, quindi, il giovane uomo si è prontamente recato presso l’appartamento del genitore, aprendo la porta di casa con le sue chiavi di riserva.

La scoperta del figlio e l’intervento delle autorità

Nel momento in cui il 30enne è entrato nell’appartamento, si è diretto verso la camera da letto di Franco Pedon e ha rivenuto il padre morto.

In merito alla scomparsa del 59enne, si suppone che l’uomo si astato colto da un malore improvviso nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile.

In seguito all’atroce scoperta, il figlio del pensionato ha contattato i carabinieri e i sanitari del Suem 118 che, dopo aver raggiunto il luogo, hanno certificato l’avvenuto decesso.

Pedon viveva da solo da circa due anni dopo aver prematuramente perso la moglie a causa di una grave malattia.