Pensionato investito sulle strisce pedonali: morto in ospedale

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di sabato a Tramezzina (Como), la città in cui il 93enne Carlo Luraghi viveva a moltissimo tempo. L’uomo si trovava in strada, fermo davanti alle strisce pedonali già da qualche minuto, ma nessuna automobile lo faceva passare. Nel momento in cui il pensionato si è immesso sulla strada, un furgone è sopraggiunto a grande velocità e lo ha investito.

Investito sulle strisce pedonali: l’incidente

Il furgone Mercedes guidato da un venditore ambulanzte pakistano e che trasportava a bordo anche un 22enne (figlio del venditore) sembra quasi non aver frenato prima di colpire Luraghi. Dalle informazioni raccolte e dai rilievi compiuti dalla polizia, pare che il pakistano non abbia proprio visto il pensionato immettersi nella strada. L’impatto è stato molto violento: Luraghi è stato sbalzato a qualche metro di distanza.

Investito sulle strisce pedonali: morto pensionato

Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 che si sono occupati di stabilizzare il 93enne sul posto prima di trasferirlo in ospedale in codice giallo. Le condizioni di salute del pensionato sono peggiorate con il passare delle ore fino al decesso avvenuto nella giornata di domenica.