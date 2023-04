Pensionato, ma muore mentre era ancora al lavoro: la Procura indaga sul decesso del 71enne Giuseppe Danieli, spirato al Niguarda di MIlano dopo un volo di 14 metri. La vicenda è poco chiara ma quello che si sa è che Danieli era morto ieri presso l’ospedale Niguarda di Milano dopo essere precipitato da un’altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto a Senago, nel Milanese.

Pensionato muore: era ancora al lavoro

L’uomo pare stesse lavorando a tutti gli effetti all’interno di una ditta che produce macchinari industriali. Attenzione: Giuseppe era in pensione, tuttavia lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di manutenzione che in linea teorica e in punto di diritto non avrebbe dovuto espletare.

La tragedia in cantiere a Senago

La tragedia ieri, giovedì 6 aprile, quando il 71enne era caduto ed era finito in una buca profonda due metri. L’allarme era scattato subito e sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Giuseppe era stato condotto morente in ospedale in condizioni critiche ed è morto dopo il ricovero. Delle indagini si sta occupando la Procura di Monza con il personale Asl ed i carabinieri con mansioni di Pg.