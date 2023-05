Pensionato ripara la buca in strada e viene multato, il sindaco: "Sanzione inevitabile"

Pensionato ripara la buca in strada e viene multato, il sindaco: "Sanzione in...

Il sindaco di Barlassina ha spiegato i motivi per cui il pensionato che aveva riparato in autonomia la buca in strada è stato multato

Claudio Trenta pensava di rendere un servizio alla comunità del suo paese Barlassina, scendendo in strada a riparare una buca in autonomia. Il 72enne originario della provincia di Monza e Brianza, però, è stato multato per la sua buona azione. Il sindaco della città ne ha spiegato i motivi.

Pensionato ripara autonomamente la buca in strada, il sindaco: “Multa inevitabile”

Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini, le istituzioni non si erano mai preoccupate di sistemare la buca sita in viale Trieste a Barlassina. Per questo motivo, Claudio Trenta ha deciso di fare da sè: il pensionato è sceso in strada e ha riparato la buca da solo. Un paio di settimane dopo, però, la brutta sopresa, con la multa che è stata recapitata a casa del 72enne. La storia di Claudio ha fatto il giro del web tra l’indignazione generale, ma il sindaco della città ha spiegato che la sanzione pecuniaria per un caso come questo è inevitabile.

Le parole di Piermario Galli: i motivi della multa

Il sindaco Piermario Galli ha spiegato nel dettaglio perché Claudio Trenta dovrà pagare la multa: “La polizia locale, di fronte a un intervento ‘non autorizzato’ di riparazione non ha potuto fare altro che elevare la multa. La segnalazione in questione non è mai arrivata nei canali ufficiali ossia la mail dell’ufficio tecnico e l’app sul municipio. Il signore si è limitato a fare la segnalazione sul suo gruppo, peraltro privato, riportando poi il lavoro fatto, non autorizzato. Per forza di cose, quando la polizia locale ne è venuta a conoscenza dai giornali, ha fatto un sopralluogo sul posto e ha applicato il codice della strada non potendo fare altro che elevare, purtroppo, la multa. Dico purtroppo perché spiace anche a me. E ora in tanti sui social mi scrivono che devo togliere la multa, ma non funziona così.”