Pensionato sposato senza saperlo con la badante che gli porta via tutto dopo aver impedito ad una nipote di vederlo e contattarlo: querela e blitz

Un pensionato di Taranto era sposato senza saperlo con la badante che gli ha portato via tutto prima di essere arrestata assieme al compagno dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia. La vittima aveva una moglie e non lo sapeva, dato che la donna, con la complicità del suo compagno, aveva messo in piedi una truffa che le aveva fruttato duecentomila euro.

La coppia però è stata scoperta ed arrestata con domiciliari dalla Guardia di Finanza e dagli agenti della Polizia di Stato.

Sposato senza saperlo con la badante: pensionato “ripulito” di tutto e allontanato dai nipoti

L’indagata per truffa aveva in assistenza la vittima, un anziano vedovo e senza figli, dal 2018. Una nipote dell’uomo aveva sporto denuncia dopo aver capito che la badante non gradiva visite parentali e dopo essere stata inibita ad entrare in casa e bloccata in messaggistica, perciò erano scattate le indagini.

E cosa era emerso? Che la donna, pur convivendo con un professionista tarantino, risultava coniugata in regime di comunione dei beni dal febbraio 2020 col vecchietto.

Pensionato sposato senza saperlo con la badante: le aveva trasferito casa, auto e contanti

E non solo: la vittima le aveva anche trasferito la nuda proprietà dell’appartamento di notevole pregio in cui l’anziano viveva, tutto senza saperlo. Come l’anziano non sapeva di aver trasferito la propria auto al figlio della badante.

Era sposato senza saperlo con la sua badante arrestata con il suo compagno-complice

Poi di aver acquistato un’altra vettura, di aver estinto certificati di deposito infruttiferi postali per l’importo di 56mila euro di aver chiuso il proprio conto corrente aprendone un altro cointestato con la badante. La donna aveva anche utilizzato carte di credito e prelevato la pensione da 2mila euro della vittima.