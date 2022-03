Pensione, anticipata o di vecchiaia: quali sono i requisiti per ottenerle?

L'Inps ha erogato una serie di pensioni diverse con differenti requisiti per accedervi: vediamo tutti i dettagli.

L’Inps ha erogato diverse tipologie di pensioni, per cui anche i trattamenti per ottenerle sono differenti, sia in base alla specifica gestione previdenziale alla quale si è iscritti, sia in base all’anzianità di iscrizione e contributiva.

Pensione anticipata

Per quanto riguarda l’assicurazione generale obbligatoria, tutti possono raggiungere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, con in aggiunta 3 mesi di finestra.

Tuttavia, solo coloro che non hanno contributi al 31 dicembre 1995 possono arrivare alla pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Inoltre, solo i lavoratori precoci che fanno parte di specifiche categorie possono ottenere la pensione anticipata, con il requisito ridotto di 41 anni di versamenti. Ad ogni modo, ci sono anche le pensioni anticipate sperimentali, i cui requisiti possono essere raggiunti entro determinate date, come, per fare slcuni esempi, l’opzione donna, la quota 100 e la quota 102.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia ordinaria, invece, si ottiene con 67 anni di età e 20 anni di contributi. Ciononostante, coloro che non possiedono contributi al 31 dicembre 1995 potranno avere il trattamento esclusivamente nel caso in cui il suo importo risulti almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Oltre a ciò, presso alcuni fondi speciali è possibile ottenere un anticipo del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Così come un anticipo differente dell’età richiesta per la vecchiaia è pure riconosciuto ai dipendenti del settore privato con un’invalidità pensionabile almeno pari all’80%. Senza dimenticare comunque la speciale pensione di anzianità, la quale è diretta agli addetti ai lavori usuranti e notturni: questa tipologia di pensione si ottiene con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed una quota minima pari a 97,6.

Quali sono i requisiti per la pensione?

Ma come si fa a sapere se si rientra nelle categorie grazie alle quali si giunge a queste pensioni?

In primis, è sempre un bene chuedere aiuto a dei professionisti esperti in ambito previdenziale, i quali provvedano ad eseguire un’analisi completa della posizione personale.

Quali sono i requisiti per la pensione? Sommatoria dei contributi

Infatti, nella maggior parte dei trattamenti, è possibile raggiungere il requisito contributivo richiesto sommando i contributi accreditati presso casse diverse, attraverso lo strumento del cumulo. Basti pensare alla totalizzazione, strumento grazie al quale è possibile raggiungere specifiche tipologie di pensione di vecchiaia, di anzianità, senza dimenticare la pensione di inabilità ed ai superstiti. Tuttavia, la totalizzazione comporta in alcuni casi il ricalcolo contributivo della pensione, normalmente penalizzante.

Infine, c’è la ricongiunzione, che fa confluire tutti i contributi posseduti verso una sola gestione ed è normalmente a titolo oneroso.

Quali sono i requisiti per la pensione? Valutazione dei periodi contribuiti

Poniamo adesso l’attenzione ai contributi richiesti per la pensione o per il prepensionamento: qui risulta di grande importanza la corretta valutazione dei periodi lavorati.

Si parte, dunque, dall’estratto conto previdenziale, che si può estrapolare dal portale web dell’Inps o si può richiedere tramite patronato.

I contributi accreditati vengono esposti nel documento in modo diverso: ad esempio, presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti è espressa in settimane, mentre presso le gestioni degli artigiani, dei commercianti e la gestione separata è espressa in mesi.

Bisogna, in aggiunta, anche tenere in considerazione l’estratto conto ordinario, che stando a quanto sostiene l’Inps, non ha valore certificativo. Ciò significa, che in presenza di questo estratto conto, è raccomandata anche la richiesta del cosiddetto Ecocert, ossia l’estratto conto Inps con valore di certificazione.

In conclisione, per verificare il diritto a pensione potrebbe essere necessario aggiungere delle annualità, le quali non sempre risultano già presenti nell’estratto conto.