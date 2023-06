Pensioni: arriva calendario incontri, si inizia 11 luglio con giovani **

Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Proseguiranno a luglio per poi riprendere a settembre i tavoli di confronto tra il Ministro del Lavoro Marina Calderone, i datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il cronoprogramma, a quanto si apprende, prevede che si parta dalla pensione di garanzia per i giovani ch...

Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – Proseguiranno a luglio per poi riprendere a settembre i tavoli di confronto tra il Ministro del Lavoro Marina Calderone, i datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il cronoprogramma, a quanto si apprende, prevede che si parta dalla pensione di garanzia per i giovani che si svolgerà l’11 luglio prossimo. La settimana successiva, il 18 luglio, sarà la volta invece del tavolo più 'caldo', quello che si occuperà della flessibilità in uscita e degli esodi. Incontri che riprenderanno a settembre: sul tavolo del round programmato per il 5 settembre le ‘mansioni lavorative gravose e la tutela previdenziale delle donne’ mentre per il 18 settembre il confronto verterà sulla ‘previdenza integrativa’.