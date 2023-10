Pensioni, Calderone: presenteremo misure dopo confronto con Mef

Roma, 4 ott. (askanews) – Sulle pensioni “stiamo ultimando le riflessioni per il fascicolo di bilancio. Le parti sono state incontrate. Anche su questo tema ci sono stati incontri tecnici fatti dall’osservatorio che abbiamo costituito sulla spesa previdenziale e assistenziale. Poi ci sono stati svariati incontri. Adesso stiamo facendo delle valutazioni, è giusto farle anche con il Mef in considerazione delle disponibilità economiche. Ci saranno degli interventi, li presenteremo non appena sarà conclusa l’analisi e il confronto con il ministero dell’Economia”. Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, a margine della presentazione del rapporto annuale dell’Inail in merito a una nuova convocazione delle parti sociali.