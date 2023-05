Pensioni di giugno 2023: pagamenti e quando arriva l'accredito

Un appauntemento molto importante per gli ex lavoratori che hanno versato i contributi: i pagamenti delle pensioni di giugno 2023

Un appuntamento mensile molto atteso per chi ha messo di lavorare ed ha versato i contributi: è quello delle pensioni di giugno 2023, ecco le date dei pagamenti e quando arriva l’accredito. Da quanto si apprende l’Inps ha reso note le date in cui sarà possibile per gli aventi diritto ritirarle presso gli sportelli di utenza di Poste Italiane.

Pensioni di giugno 2023: i pagamenti

Per chi avesse scelto l’accredito sul conto corrente, il giorno del pagamento sarà giovedì primo giugno 2023. Allora scatterà l’accredito dell’assegno previdenziale. Come sempre la procedura di riscossione risulta scaglionata in base alla lettera iniziale del cognome e pertanto dalla lettera A a scendere si potrà andare agli sportelli di Poste Italiane a partire dal primo giugno. Con l’accredito l’assegno arriverà invece in automatico il primo giorno del mese, tranne che nei mesi in cui il primo giorno coincida con un festivo.

Tutte le date per ordine alfabetico

Ecco le date precise: Giovedì primo giugno: iniziali del cognome dalla A alla B. Sabato 3 giugno (solo mattina): iniziali del cognome dalla C alla D. Lunedì 5 giugno: iniziali del cognome dalla E alla K. Martedì 6 giugno: iniziali del cognome dalla L alla O. Mercoledì 7 giugno poi sarà la volta delle iniziali del cognome dalla P alla R. E infine giovedì 8 giugno toccherà alle iniziali del cognome dalla S alla Z.