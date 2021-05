Pensioni e part time: considerati per l’anzianità anche i periodo di non lavoro

Una nuova circolare dell'INPS riconosce per intero il part time verticale ai fini dell'anzianità per l'attribuzione della pensione.

Ai fini dell’anzianità contributiva per andare in pensione, il part time verticale sarà riconosciuto per intero, considerando dunque anche i periodi non lavorati: è quanto contenuto nella la circolare 74 relativa ai dipendenti privati che svolgono o hanno svolto lavoro a tempo parziale (part time) per alcuni giorni alla settimana o settimane al mese o mesi all’anno.