Pensioni, è possibile avere quota 41 tagliando il reddito di cittadinanza per l’anno prossimo?

Quota 41 per le pensioni potrebbe richiedere una compensazione: a rimetterci potrebbe essere il Reddito di cittadinanza

Si attendono novità sul fronte pensioni in vista del 2023. Senza un intervento da parte del Governo ci sarà il ritorno della legge Fornero, ma si sta pensando a delle strategie diverse. In particolare, la Lega ha proposto quota 41.

Per arrivarci, però, si cercano dei fondi e a farne le spese potrebbe essere il Reddito di cittadinanza.

Pensioni 2023, si può arrivare a quota 41 eliminando il reddito di cittadinanza?

A parlare nuovamente di questa eventualità è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella presentazione della Nadef alle commissioni di Camera e Senato. Il ministro, che ha ricordato a tutti che le pensioni costeranno al Paese ben 50 miliardi nei prossimi tre anni, ha commentato la proposta della Lega per quota 41.

Quota 41 e il reddito di cittadinanza: ecco cosa potrebbe succedere

Quota 41 prevede che si vada in pensione dopo aver versato 41 anni di contributi, senza condirerare l’età anagrafica. Un’ipotesi avanzata dalla Lega e che trova l’appoggio dei sindacati. Metterla in pratica, però, non è semplice: nel suo primo anno costerebbe già 4 miliardi di euro, arrivando sino ai 9 del 2029. Appare quindi evidente che, da qualche parte, i soldi vadano presi. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di rivedere il Reddito di cittadinanza.

Lo stesso Giorgetti ha confermato: “Ci dovrà essere compensazione.”