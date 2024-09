Pensioni: Faraone (Iv), 'Giorgetti smentisce tutte le promesse di Salvini'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Niente, quanto il tema delle pensioni, misura la distanza tra la propaganda cialtrona del governo e la realtà". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo alla Camera di Italia Viva.

"Su Youtube si trova un video in cui si sente Salvini dire: 'Mi assumo l'impegno ad azzerare la legge Fornero e avviare Quota 41. In caso contrario vi autorizzo a spernacchiarmi'. La fine di quella promessa l'ha scritta Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, nel Piano strutturale di bilancio. La sintesi è questa: la legge Fornero non verrà azzerata affatto. Semmai, verrà rinforzata con incentivi alla permanenza al lavoro. Di Quota 41, invece, Giorgetti non parla nemmeno. Kaputt! Con il suo documento e con la prossima legge di Bilancio, di fatto, Giorgetti ha autorizzato me e tutti gli italiani a spernacchiare Salvini. Esercizio che a dire il vero non ci verrà troppo complicato", conclude.