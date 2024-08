Pensioni: Faraone (Iv), 'lunare dibattito interno alla maggioranza'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Sfogli i giornali, leggi le dichiarazioni nel dibattito interno alla maggioranza sulla legge di bilancio e ti sembra di vivere sulla luna. Il problema non è mai come riequilibrare un sistema tutto a svantaggio delle nuove generazioni, ma la voglia di aprire f...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Sfogli i giornali, leggi le dichiarazioni nel dibattito interno alla maggioranza sulla legge di bilancio e ti sembra di vivere sulla luna. Il problema non è mai come riequilibrare un sistema tutto a svantaggio delle nuove generazioni, ma la voglia di aprire finestre che consentano a chi comunque una garanzia di una pensione adeguata ce l’ha, di andare in pensione prima e al di là se il lavoro sia usurante, naturalmente a carico di chi di questo passo non avrà una pensione ma un assegno sociale". Lo scrive sui social il presidente dei deputati di Italia viva, Davide Faraone.

"Questa destra al governo sta facendo più danni della grandine – prosegue -. Sì, è vero, anche oggi Salvini la legge Fornero la cambia domani, tuttavia non basta più aver dimostrato quanto fosse fasullo quest’uomo, adesso servirebbe un passo in avanti che una maggioranza dominata dai populisti non potrà mai fare". "Servono per il futuro politiche per le famiglie italiane, mentre l’unica famiglia a cui sembra interessati quelli di Fratelli d’Italia è la famiglia Meloni. E servirebbe soprattutto coraggio sulle politiche migratorie", conclude Faraone.