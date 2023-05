Pensioni: Fdi attacca Orlando in aula, Casu (Pd) 'mai utilizzare disturbi psichici come offesa'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Le parole sono importanti. Utilizzare i riferimenti ai disturbi psichici come offesa, scherno, insulto o attacco politico non deve avvenire mai, in nessun luogo, e soprattutto in Parlamento". Così il deputato Pd, Andrea Casu, su Fb dopo le parole del depu...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Le parole sono importanti. Utilizzare i riferimenti ai disturbi psichici come offesa, scherno, insulto o attacco politico non deve avvenire mai, in nessun luogo, e soprattutto in Parlamento". Così il deputato Pd, Andrea Casu, su Fb dopo le parole del deputato di Fdi, Marcello Coppo, oggi in aula riferite ad Andrea Orlando durante la discussione su Opzione donna.

"Quando cambiano i ruoli -ha detto Coppo in aula- e quando uno ha delle responsabilità di governo, magari, a volte, puo' succedere che cambi anche personalità ci sia una deriva bipolare della situazione". Stigmatizza Casu sui social: "Significa non solo mancare di rispetto ai propri interlocutori ma anche e soprattutto a tantissimi esseri umani che lottano contro la malattia ogni giorno e alle loro famiglie. È per rispetto verso tutti e tutte loro, ancor prima che per vicinanza al collega Andrea Orlando, che sono intervenuto oggi in Aula alla Camera”.