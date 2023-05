A brevissimo, a partire da giovedì 1 giugno prenderà il via l’accreditamento delle pensioni. Sarà possibile ritirare l’assegno o mensile o verrà accreditato fino al prossimo 8 giugno a seconda del cognome di appartenenza. Nel mese di giugno ci saranno inoltre alcune novità alle quali prestare attenzione: scopriamo quali.

Pensioni giugno 2023, il calendario completo

Va tenuto presente che da giovedì 1 giugno 2023 l’assegno mensile sarà erogato attraverso le diverse carte Postamat, Bancoposta, Postepay evolution e i libretti postali. Contestualmente sarà possibile ritirare la propria pensione recandosi direttamente agli uffici postali.

Di seguito vediamo il calendario completo in ordine alfabetico:

dalla A alla B: giovedì 1° giugno 2023;

dalla C alla D: sabato 3 giugno 2023;

dalla E alla K: lunedì 5 giugno 2023;

dalla L alla O: martedì 6 giugno 2023;

dalla P alla R: mercoledì 7 giugno 2023;

dalla S alla Z: giovedì 8 giugno 2023.

Durigon (Lega): “Avremo quota 41 per il solo 2023”

Nel frattempo il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, interpellato dal quotidiano “La Repubblica” ha spiegato: “Avremo una quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura ponte verso la riforma organica che faremo il prossimo anno. Spenderemo meno di un miliardo per agevolare 40-50 mila lavoratori. Pensavamo anche a un bonus per chi resta a lavorare, ma la prudenza di bilancio ci induce a rinunciare”