Pensioni in Francia e scontro a Sainte Soline: bilancio di almeno 50 feriti, 3 gravi

Riforma delle pensioni in Francia e scontro a Sainte Soline: bilancio di almeno 50 feriti dopo che il contatto fra polizia, black-bloc e manifestanti a Deux Sevres ha spedito decine di persone in ospedale. A Sainte-Soline era stata organizzata una manifestazione contro la costruzione di un bacino idrico per l’irrigazione dei campi. E secondo quanto sostenuto da fonti dell’organizzazione ci sarebbero 3 feriti gravi e altri 16 coinvolti tra le file delle forze dell’ordine, uno dei quali pure grave.

Sainte Soline: bilancio di almeno 50 feriti

Dal canto suo il ministro dell’interno Gérald Darmanin ha commentato gli scontri ed ha parlato di un contatto voluto da “ultrasinistra ed estrema sinistra”. Ma cosa è successo? Il raduno dei cittadini vicino al sito dove verrà costruito il bacino nonostante il divieto di manifestazione è avvenuto nel primo pomeriggio e la polizia è intervenuta in tenuta antisommossa. Dopo alcune ore la situazione è tornata sotto controllo ma due veicoli della polizia sono stati incendiati da alcuni attivisti. Le Monde sostiene che le forze dell’ordine hanno “usato lacrimogeni e granate stordenti” per cercare di disperdere i manifestanti. E i filmati girati a Parigi durante i disordini contro la riforma del sistema pensionistico voluta da Emmanuel Macron tornano a fare “testo” per il dibattito in Francia sulla violenza delle forze di polizia.

Mille black-bloc individuati dalla Prefettura

Un agente era stato ripreso mentre sferrava un pugno in pieno volto a un cittadino che protestava: il giovane viene centrato in pieno volto e cade a terra privo di sensi subito dopo il pugno sferrato dal poliziotto. A Saint-Soline c’erano circa 6mila persone e secondo le informazioni del governo almeno 1000 erano violenti. Lo ha detto il prefetto Emmanuelle Dubee, spiegando che quelle frange sarebbero state “violente”. A fronteggiale il ministero aveva schierato 3mila agenti.