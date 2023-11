Pensioni, Landini: stanno peggiorando anche la legge Fornero

Roma, 28 nov. (askanews) – “Noi avevamo chiesto il ritiro dell’articolo 33 – che prevede una stretta sulle pensioni – il governo si è limitato a dire che stanno ragionando e valutando delle modifiche, ma non nel fatto che interverranno nella direzione del ritiro. La sostanza è che stanno peggiorando drasticamente anche la legge Fornero. Hanno citato dei titoli ma non ci hanno detto né dove prendono i soldi né come fanno, dicono che stanno pensando di differenziare tra vecchiaia e anzianità ma hanno confermato che intendono intervenire e fare cassa, questa è la sostanza”.

Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, parlando delle pensioni, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, ribadendo che le ragioni dello sciopero contro la manovra “sono confermate” perché “non hanno cambiato nulla”.