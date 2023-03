Home > Askanews > Pensioni, Macron: "Il Paese non può stare fermo, andiamo avanti" Pensioni, Macron: "Il Paese non può stare fermo, andiamo avanti"

Roma, 24 mar. (askanews) – Al termine del vertice europeo a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato con forza le violenze scoppiate alle manifestazioni in Francia contro le riforma delle pensioni e ha detto che non cederà. “Andiamo avanti – ha detto – il Paese non può restare fermo”

