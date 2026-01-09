Pensioni, Meloni: intervenuti per evitare aumento età pensionabile

Roma, 9 gen. (askanews) – “Sento questo dibattito sull’aumento dell’età pensionabile, però le cose non stanno esattamente così.

Noi abbiamo fatto esattamente il contrario di quello di cui veniamo accusati” e “siamo intervenuti per evitare un aumento dell’età pensionabile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con l’Associazione della stampa parlamentare.

“In Italia esiste una legge che impone ogni tre anni di adeguare l’età pensionabile all’aspettativa di vita – ha ricordato – ed in forza di quella legge, che esiste credo addirittura da prima della Fornero, se noi non fossimo intervenuti come siamo intervenuti in legge di bilancio nel 2027 l’età pensionabile sarebbe aumentata di tre mesi. Quindi noi siamo intervenuti per limitare questa previsione automatica portando quei tre mesi a un mese e a zero per i lavoratori usuranti”.

Sul tema pensionistico, ha proseguito, “attualmente non abbiamo altri provvedimenti particolari” in vista.