Pensioni: Orlando (Pd), 'il governo vuole fare cassa sui dipendenti pubblici'

Roma, 2 nov (Adnkronos) – "Il Governo vuole fare cassa sulle pensioni dei dipendenti pubblici. E oggi annuncia una parziale retromarcia. Già con la Legge di Bilancio 2022 – con tagli a tutte le pensioni lorde superiori a 2.100€ (1600€ netti) – hanno tagliato 3,5 miliardi di spesa previdenziale solo per quest'anno. Con la prossima Legge di Bilancio i tagli sembrano essere ancora più drastici". Lo scrive Andrea Orlando su Facebook.

"Da una bozza che è circolata è prevista la possibilità di un adeguamento delle aliquote di rendimento previdenziali per alcune casse dei dipendenti pubblici, quelli degli enti locali, i sanitari, quelli delle scuole elementari parificate, degli insegnanti d'asilo, degli aiutanti ufficiali giudiziari, degli ufficiali giudiziari", spiega l'ex ministro del Lavoro e deputato del Pd.

"Sulla base di questi interventi avremmo con 35 anni di contribuzione e 67 anni di età: e una retribuzione di 30.000 euro lordi, una diminuzione di 4.432 euro all'anno, con una previsione se si guarda all'aspettativa di vita, di un taglio sulla pensione che una persona prende nel corso della sua vita, appunto fino a 70.912 euro; con 40.000 euro il taglio annuo passa a 5.910 euro e rispetto alla previsione di vita con una decurtazione di 94.560 euro; nel caso di una retribuzione di 50.000 euro, la decurtazione annua peserebbe per circa 7.387 euro, e rispetto alla proiezione, nel corso della vita di questo pensionato, il taglio verrebbe a essere quantificato in 118.192 euro", prosegue Orlando.

(Adnkronos) – "Se queste previsioni fossero confermate si andrebbe a incidere in modo significativo sulle condizioni di vita di queste persone, non certo privilegiati, non certo pensioni d'oro, non certo pensioni da nababbi", sottolinea l'esponente dem.

"Molto diverso dal "tutti in pensione con 41 anni di contributi". Molto diverso dalla propaganda che la destra in questi anni ha messo in campo. Combatteremo perché questo tipo di interventi non possano andare avanti. È un Paese con grandi rendite, è un Paese dove si sono fatti extraprofitti. Non è certo dai pensionati che si devono andare a prendere le risorse", conclude Orlando.