Pensioni: Renzi a Giorgetti e Salvini, 'insieme finché Fornero non vi separi...'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Dallo stop ai barconi allo stop al rientro dei cervelli in fuga "c'è un cambiamento di rotta totale". Così Matteo Renzi in un'interrogazione al ministro Giancarlo Giorgetti nel question time al Senato sull'ipotesi di cambiare nella manovra la legge per il rientro dei 'cervelli in fuga'.

"Meloni parla di Dio, patria e famiglia ma poi sulla famiglia che fa? Aumenta le tasse sui pannolini, sul latte in polvere, sugli assorbenti. E non parlerò di pensioni… Sono contento di vedervi insieme, con il capo del suo partito e suo collega ministro (Salvini ndr) almeno finché Fornero non vi separi".