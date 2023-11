Pensioni, Sbarra: abbiamo detto che sarebbe utile ritirare articolo 33

Roma, 28 nov. (askanews) – “Sulle pensioni abbiamo detto che sarebbe utile ritirare l’articolo 33 e ragionare per come offrire indicazioni e proposte per i giovani. Pensiamo si debba costruire una pensione contributiva di garanzia per le donne, abbiamo chiesto che vengano eliminate le restrizioni per ape sociale e incentivate le adesioni alla previdenza complementare. Il tema è di andare oltre la traiettoria della manovra, ho chiesto di affrontare con il dialogo sociale un’agenda 2024 con al centro la crescita, lo sviluppo, il rilancio degli investimenti, la stabilità del lavoro e sostenere le riforme. Dobbiamo ragionare su un nnuovo e moderno patto sociale”.

Lo ha riferito il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine del tavolo tra governo e sindacati sulla manovra che si è tenuto a Palazzo Chigi.