Pensioni, visibile il cedolino di aprile 2023

Rivoluzione pensioni. Dall’1 gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022 è determinata in misura pari al 7,3%. Da oggi sul sito dell’Inps sarà visibile il cedolino relativo al mese di aprile. Accedendo all’area dedicata, i pensionati possono verificare l’importo erogato ogni mese dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e conoscere le ragioni per cui tale importo può subire variazioni.

Cos’è il cedolino pensioni?

Verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’INPS ogni mese, oltre che accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati. Queste sono le funzioni del cedolino pensioni, al quale è possibile accedere anche tramite dispositivi mobile. La rivalutazione delle pensioni è stata attribuita da gennaio al 100% a chi riceve un trattamento fino a quattro volte quello minimo. Per gli altri (oltre 2.100 euro ca.) è stata attribuita da marzo.

Pensioni aprile, data di pagamento

Pensione su conto corrente bancario o postale? Il pagamento del mese di aprile avrà date differenti a seconda del servizio di destinazione. Questo perché, essendo sabato, il primo giorno bancabile scala a lunedì 3 aprile e, pertanto, solamente per chi ha la pensione accreditata alle poste il pagamento avverrà subito. Di seguito, il calendario per coloro che ricevono la pensione in contatti presso lo sportello postale: lettera A-B: sabato 1 aprile (mattina); C-D: lunedì 3 aprile; E-K: martedì 4 aprile; L-O: mercoledì 5 aprile; P-R: giovedì 6 aprile; S-Z: venerdì 7 aprile.