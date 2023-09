Pentagono alla Corea del Nord: non negoziare con Russia su invio armi

Washington, 1 set. (askanews) – Il portavoce del ministero della Difesa americano, Patrick Ryder, ha esortato la Corea del Nord “a non negoziare con la Russia” in vista di una potenziale fornitura di armi.

“Invitiamo la Corea del Nord ad astenersi da ogni tipo di retorica o di comportamento provocatorio e il nostro obiettivo nella regione è di lavorare in stretto contatto con la Repubblica di Corea e i nostri alleati nella regione per garantire la pace, la stabilità e la sicurezza”, ha affermato Ryder.

“Il problema più in generale è che la Russia cerca di ottenere armi o munizioni supplementari da regimi criminali, compreso l’Iran. Ancora una volta, chiediamo alla Corea del Nord di non negoziare con la Russia e di non fornire alcun tipo di munizioni, che potrebbero uccidere civili innocenti in Ucraina”, ha sottolineato.